(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Ministerio del Interior de Cuba informó hoy que una persona falleció y ocho resultaron heridas en una serie de atropellos ocurridos la madrugada de este lunes en La Habana. La Policía ha detenido al conductor, un ciudadano extranjero residente en el país, como presunto responsable de los hechos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 2:30 a.m. hora local, cuando el vehículo, conducido por el sospechoso, atropelló a varias personas en distintos puntos de un tramo de pocos kilómetros entre Centro Habana y La Habana Vieja.

La víctima mortal es una mujer de 35 años. Los ocho heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención, reseñó EFE.

El Ministerio del Interior señaló que el conductor fue detenido y se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas de este lamentable suceso. Se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre el caso.

Los accidentes de tránsito son un problema recurrente en Cuba, pero los atropellos múltiples como este son muy poco comunes. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del incidente.