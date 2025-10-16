(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- Las masivas protestas contra la clase política en Lima dejaron un saldo trágico este miércoles, con la muerte de un manifestante y más de cien personas heridas, incluyendo 78 agentes de policía.

La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, presuntamente por un disparo de arma de fuego.

Miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la corrupción y la creciente ola de criminalidad, en el marco de una profunda crisis política que recientemente llevó a la destitución de la presidenta Dina Boluarte y al ascenso del jefe del Congreso, José Jerí, a la presidencia interina.

Anuncios

El presidente Jerí lamentó el fallecimiento a través de sus redes sociales y advirtió que las autoridades identificarán a los «delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos». Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se intensificaron en el centro de la capital cuando la multitud intentó llegar a la sede del legislativo, reseñó DW.

Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades. — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025