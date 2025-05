Caiga Quien Caiga

A casi una semana del evento electoral, muchas son las reflexiones y conclusiones que podemos obtener de lo que podría describirse como, guardando las distancias, la repetición de Cuba, de Nicaragua, o cualquier “república bananera”.

En las elecciones regionales y legislativas celebradas en Venezuela el 25 de mayo de 2025 se consolidó de manera contundente el dominio del chavismo, mientras que la oposición salió muy debilitada y fragmentada.

Y sin ningún horizonte de acercamiento entre las distintas facciones.

¿Quién ganó?

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados del Gran Polo Patriótico:

Se adjudicaron 23 de las 24 gobernaciones del país, perdiendo únicamente el estado de Cojedes, que quedó en manos de un bloque opositor minoritario, vinculado a Primero Justicia versión Guanipa. Gobernador que en las presidenciales hizo campaña por Nicolás Maduro.

Obtuvieron una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional: el oficialismo controla 80% de la denominada Asamblea Nacional y en la misma proporción los consejos legislativos estadales.

¿Quién perdió?

La oposición unificada:

La Plataforma Unitaria se fracturó entre quienes llamaron a votar y quienes optaron por el boicot o la abstención.

Sólo consiguieron retener Cojedes, pero sin capacidad real de influir en las decisiones regionales o nacionales.

La legitimidad del proceso:

La participación oficial del CNE se situó en el 42,6 %, pero actores opositores y encuestas independientes la estiman en torno al 12–14 % y algunos hablan de apenas el 9%..

Hubo denuncias de detenciones de dirigentes (más de 70 arrestos previos), insuficiencia de observación internacional seria e irregularidades técnicas (sistemas de votación tardíos, falta de testigos de mesa).Peor aún, los votos en las cajas no fueron comparados con los que arrojaba el acta.

Análisis de contexto

Centralización del poder chavista

El PSUV refuerza su hegemonía regional y parlamentaria justo después de las presidenciales de julio de 2024, lo que le permite a Nicolás Maduro y sus principales cuadros (Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Cilia Flores) asegurar un control casi absoluto sobre los tres niveles de gobierno.

Crisis de la oposición

La estrategia dividida, entre la abstención radical promovida por líderes como María Corina Machado y la participación “para no entregar todos los espacios” defendida por otros, terminó por minar cualquier efecto de sanción política al oficialismo.

La alta abstención, lejos de forzar concesiones al régimen, se tradujo en un reforzamiento de su narrativa de “victoria democrática”.

Impacto en la legitimidad internacional

Tras estos comicios, varios gobiernos y organismos internacionales cuestionan nuevamente la validez de las instituciones venezolanas, al no cumplirse estándares mínimos de observación imparcial, acceso a la prensa ni garantías de seguridad para la oposición.

Perspectivas a futuro

Para el chavismo: mantiene la capacidad de aprobar leyes regionales y nacionales sin mayores obstáculos, consolidando su proyecto de Estado centralizado.

Para la oposición: el reto será reconstruir un frente común interno, definir una estrategia electoral viable y recuperar la confianza de un electorado desencantado.

Una primera conclusión nos lleva a afirmar, el 25 M de 2025 dejó claro que, en ausencia de una oposición cohesionada y de condiciones mínimas de transparencia, el chavismo continuará reforzando su dominación política, mientras el espacio democrático sufre un nuevo retroceso.

¿La abstención y no votar es vía válida para salir del chavismo en Venezuela?

La abstención como estrategia para enfrentar al chavismo en Venezuela ha sido un tema recurrente y polémico dentro del campo opositor. Su validez como vía para lograr un cambio político es profundamente debatida y depende del contexto, los objetivos y la coordinación de los actores políticos.

A continuación, te presento un análisis de esta estrategia en el caso venezolano:

Argumentos a favor de la abstención.

Deslegitimar procesos considerados fraudulentos.

Si se lograra demostrar una abstención masiva, la cual ocurrió evidentemente con el problema de darle legalidad a tal prueba (observación internacional mercenaria), el régimen perdería aún más credibilidad nacional e internacional.

Aunque no la tiene, en un tribunal tendría que comprobarse.

Sirve como denuncia simbólica de la falta de condiciones electorales, como inhabilitaciones, control del árbitro electoral (CNE), coacción al votante, uso del Estado a favor del PSUV, etc.

Evita validar institucionalmente al régimen

Participar puede interpretarse como reconocer reglas de juego trucadas, donde el resultado está predeterminado.

Según esta visión, el chavismo busca usar elecciones controladas como vitrinas de “normalidad democrática”.

Movilización hacia otras formas de lucha

La abstención puede ser parte de una estrategia de ruptura más amplia, que busque presión internacional, calle, paralización, o colapso institucional.

Argumentos en contra de la abstención

Entrega automática del poder al chavismo

En un sistema donde el voto es contado, aunque participen pocos, el chavismo gana igual. No necesita mayoría absoluta de la población, solo de los votos emitidos.

Esto ha llevado a que, con 15 % del padrón electoral, el PSUV controle todos los poderes públicos, gracias a la inacción electoral de la oposición.

Fracaso histórico de la abstención en Venezuela

En 2005, la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias. Resultado: el chavismo controló el 100 % de la Asamblea Nacional por 5 años.

En 2018 (presidenciales) y 2020 (parlamentarias), la abstención no impidió que Maduro se declarara vencedor y obtuviera mayoría.

Mientras que en 2025, tras un nuevo boicot parcial de la oposición, el PSUV ganó 23 de 24 gobernaciones y una mayoría legislativa aplastante.

Así como en 2015 resultó todo lo contrario, cuando la oposición unida participó.

Desmoviliza a la ciudadanía

El llamado a no votar puede derivar en apatía política, debilitamiento organizativo y desconfianza en toda vía democrática.

El electorado pierde el hábito de participación, lo que afecta incluso cuando se presentan condiciones más favorables.

Falta de una alternativa concreta

Abstenerse sin una estrategia posterior clara y coordinada lleva al vacío político. No se traduce automáticamente en presión ni en cambios reales.

Conclusión preliminar: ¿Es una vía válida?

Como táctica simbólica o de denuncia, puede tener cierto valor si se logra articular internacionalmente y conectar con protestas u otras formas de presión.

En Venezuela, los precedentes no son buenos, salvo lo sucedido en el 2002, nadie protestó masivamente cuando se sentenció a la líder María Corina Machado como “inhabilitada”, ni tampoco cuando el 9 de enero del 2025, se aseguró que Edmundo González vendría a juramentarse.

El pueblo se niega a servir de “carne de cañon” de unos líderes opositores que se destruyen entre ellos más que ante el chavismo y que han hecho menos esfuerzos por algunos privilegiados presos políticos, como las presuntas víctimas de la embajada argentina.

Como estrategia principal y sostenida, no ha funcionado en Venezuela: ha fortalecido al chavismo, facilitado su control institucional y debilitado a la oposición.

La vía electoral no es suficiente sola, pero la abstención tampoco lo es sin organización, unidad, presión social y alianzas internacionales.

El reto de la oposición está en reconstruir confianza, luchar por mejores condiciones y movilizar a la ciudadanía en torno a un proyecto creíble, sea por la vía del voto o de otra forma bien articulada.

Veamos a los efectos pedagógicos, una comparación internacional sobre el uso de la abstención (o boicot electoral) como herramienta política en regímenes autoritarios, y luego presentamos alternativas más efectivas en el caso venezolano.

Comparaciones internacionales: ¿Funcionó la abstención?

1. Zimbabue (2008)

Contexto: Robert Mugabe enfrentó elecciones muy cuestionadas. La oposición de Morgan Tsvangirai ganó la primera vuelta presidencial, pero boicoteó la segunda por violencia extrema.

Resultado: Mugabe fue reelecto sin competencia. Tras presión internacional (SADC y ONU), se formó un gobierno de unidad nacional en 2009, pero Mugabe mantuvo el poder real.

Lección: El boicot aislado no cambió nada. Se necesitó movilización social + presión diplomática fuerte + negociación.

2. Bielorrusia (2020)

Contexto: Alexander Lukashenko organizó elecciones fraudulentas. La oposición participó pero fue duramente reprimida tras denunciar fraude.

Resultado: Pese a protestas masivas, Lukashenko sigue en el poder. No hubo abstención, pero sí participación acompañada de movilización ciudadana.

Lección: La calle + unidad opositora + visibilidad internacional pueden generar presión, pero no garantizan la caída del régimen sin fracturas internas o presión internacional.

3. Serbia (2000, caída de Milošević)

Contexto: Elecciones amañadas, pero la oposición se unificó en una sola candidatura (Vojislav Koštunica). Denunciaron fraude electoral con respaldo popular masivo.

Resultado: Protestas, huelgas y presión internacional forzaron la salida de Milošević.

Lección: Unidad, voto masivo, organización y respaldo externo pueden lograr el cambio, incluso en dictaduras consolidadas.

Venezuela: ¿Qué se puede hacer mejor?

Alternativas más efectivas que la abstención aislada

Unidad opositora clara y coherente

Un solo liderazgo, una estrategia común y unificación de partidos. Sin esto, ni el voto ni la protesta logran fuerza suficiente.

Participación electoral táctica

Aunque el terreno esté desequilibrado, el voto masivo con testigos, auditorías paralelas y denuncias bien documentadas puede ser una herramienta para evidenciar el fraude o incluso ganar espacios.

Presión social sostenida

No basta con votar o abstenerse. Se necesita movilización en calles, universidades, gremios, sindicatos y barrios. Esto potencia cualquier reclamo político.

Alianzas internacionales efectivas

No basta con comunicados y ruedas de prensa, videos e influencers, periodistas, que presentan escenarios mágicos para soñar y entusiasmarse. Se requiere articular con organismos como la OEA, ONU, UE, y países clave para promover sanciones selectivas, apoyo a la sociedad civil y mediación real.

Crear estructuras paralelas legítimas

Como en Polonia con Solidaridad o Venezuela misma con la AN 2015, si se pierde el terreno institucional, hay que construir estructuras legítimas de resistencia y gobierno paralelo, con respaldo nacional e internacional.

Conclusión final:

La abstención, como única estrategia, no ha tenido éxito comprobado en derribar dictaduras, ni en Venezuela ni fuera.

En cambio, la combinación de unidad opositora, participación masiva, movilización social y presión internacional coordinada ha sido mucho más efectiva.

En resumen: no se trata solo de votar o no votar, sino de qué se hace antes, durante y después.

No por casualidad, al igual que un sector de la oposición, el chavismo apostó por la alta abstención y esa coincidencia no fue gratuita.

CAE UNO CAEN TODOS

CHEVRON ¿Se va o se queda en Venezuela?

La exención concedida el martes por el Departamento del Tesoro es similar a la que la compañía operó durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Según una persona familiarizada con la decisión que pidió no ser identificada. Bloomberg News informó el viernes de que Chevron recibiría la licencia.

Esta nueva licencia se emitió justo cuando expira la anterior, que obligaba a Chevron y a otras grandes petroleras a reducir sus operaciones de producción en Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la semana pasada que Estados Unidos dejaría que esa licencia anterior caducará según lo previsto, disipando las expectativas anteriores de una ampliación del periodo de liquidación. Ric Grenell, enviado especial de la administración Trump, había dicho que se avecinaba una prórroga después de reunirse con funcionarios venezolanos y regresar con un veterano estadounidense que había estado encarcelado allí.

La última licencia, más restrictiva, podría representar una victoria estratégica para todas las partes, fomentando potencialmente la continuación de las conversaciones entre los dos países.

No quedó claro de inmediato si otras compañías petroleras que operan en Venezuela están recibiendo licencias similares a la concedida a Chevron.

El analista económico Francisco Rodríguez ha dicho:

La administración Trump ha autorizado a Chevron a continuar actividades limitadas en Venezuela, pero con un cambio clave: esta vez la licencia es secreta. Es un giro importante respecto a las licencias públicas emitidas incluso durante el primer mandato de Trump.

Entre 2019 y 2022, Chevron operó bajo Licencias Generales como la GL 8, 8A, 8B, etc. Eran licencias restringidas—permitían conservar activos, mantener personal y realizar algunas transacciones—pero eran públicas.

Ahora, Chevron tiene una licencia específica. Probablemente permite cosas similares (conservar operaciones conjuntas, mantener personal, cerrar operaciones)—pero no ha sido publicada.

No sabemos qué autoriza, y ese secretismo es una noticia en sí misma.

El cambio no está en el fondo, sino en la transparencia. Mientras que las licencias generales de Chevron en el pasado (tanto bajo Trump como Biden) eran públicas, esta permanece confidencial.

Esto le da dos ventajas a la administración Trump: (1) flexibilidad para modificar los términos sin anunciarlo, y (2) protección frente a presiones políticas—especialmente de sectores duros en Florida que rechazan cualquier flexibilización hacia el sector petrolero venezolano.

Lo de limitadas es solo un cuento para aquietar a los radicales tanto de aquí cómo de allá

Todo indica que ahora están haciendo negocios directos con Trump-Maduro. Business as usual.

Sobre este tema otro reconocido experto petrolero que me pidió conservar el anonimato, también coincide de manera tajante en una sola oración con el especialista mencionado:

“El rumor es que la nueva licencia es privada. De ser así los detalles se sabrán después como la cantidad de barcos, personal local de Chevron, dólares vendidos en el mercado, etc”.

La confidencialidad está legalmente permitida según normas de sanciones de los EE. UU. (31 CFR Parte 591), ya que las licencias específicas quedan a discreción de la OFAC y no es necesario que sean públicas. Es probable que haya sido emitida nueva licencia pues Chevron está operando.

Información presentada a la OFAC para licencias específicas puede estar protegida contra su divulgación en virtud de Ley de Libertad de Información (FOIA) si dicha divulgación perjudica un interés protegido por una exención de la FOIA respecto a información comercial confidencial

La confidencialidad de licencias específicas se fundamenta en exenciones de Ley de Libertad de Información (FOIA) (5 U.S.C. 552) y regulaciones de OFAC (31 CFR 1.5). OFAC retiene información para proteger planes operativos de Chevron o posiciones negociadoras de EEUU con Venezuela.

Si Chevron obtuvo licencia específica (según lo informado por Reuters el 27 de mayo de 2025), puede operar legalmente bajo sus términos sin divulgación pública. OFAC se comunica directamente con el licenciatario (Chevron), garantizando cumplimiento y manteniendo confidencialidad.

Muchos especialistas y analistas reconocidos como Laura Loomer han explicado hasta el cansancio, cuál es el verdadero interés del gobierno de Trump: Disminuir el espacio que ha logrado China en América y si para ello tiene que darse la mano con Nicolás Maduro lo hará.

En su gira por el medio oriente lo hizo nada más y nada menos que con el Presidente de Siria que viene de ser jefe de Al Qaeda, grupo terrorista que causó cientos de bajas estadounidenses en el recordado y fatídico 11 de septiembre.

¿No lo haría con Nicolás Maduro de ser necesario?

Roguemos que la coyuntura no se plantee en esas condiciones. Por cierto, ya pidió Trump darse la mano con Irán para discutir el tema nuclear.

Lo cierto es que CHEVRON no se fue. Lo demás es adorno. Y dada la múltiple manera en que el gobierno de Trump y el de Maduro vienen negociando es estupido creer en una OPERACIÓN RESCATE.

Eso solamente existe en la fantasía de los mercenarios de la comunicación pagados por la EXXON MOBIL en esa batalla que tiene con Chevron y que llevó a Magali Meda a decir semejante barbaridad contra la empresa que más invirtió en la campaña del actual Presidente de EEUU, en una rueda de prensa en Washington, desconociendo las grandes implicaciones políticas que hay detrás de CHEVRON.

Cada vez estoy más convencido que si María Corina quiere materializar algo políticamente tiene que empezar por rodearse con genuinos asesores políticos, que manejen el tema y conozcan la praxis en el ejercicio del poder y no confiar exclusivamente en los 250 mil bots que la apoyan mañana, tarde y noche, además de un grupo de influencers, periodistas que es más lo que se equivocan, o no sucede, que lo que aciertan.

Sobre la abstención

Mientras se siga actuando motivado por odio, los resultados siempre serán los mismos.

Uno se pregunta que se ganó con convocar a la abstención y uno mismo se responde,nada, aparte de ayudar al chavismo a pintar el mapa de Venezuela de rojo, trayendo consigo la consolidación del poder chavista.

Se le anuncia al país que se juramentan en enero y que ya vienen los marinos y muchas otras promesas sin que ninguna se haya realizado,y le recordamos que el que vive de ilusiones muere de desengaño.

Lo que no le dicen a la gente, que están en un acuerdo al que llaman operaciones guacamayas. Parece que está es la película Misión imposible.

Después de mi el diluvio, al parecer es lo que aplica esta señora.

Una fuente chavista que opera en una de las tantas salas situacionales de Miraflores y el TSJ, me indica:

El Madurismo solo logró sumar 1.360.000 votos a nivel nacional. Cifra que manejan fuentes militares.

“Yo pienso que fue menos que eso. No creo que haya sido más de 950.000 votos. Y la oposición una cifra similar o ligeramente superior. Pienso que Meganalisis tiene una buena foto del boca de urna. Pero no sé si van a publicar los resultados reales”.

Estuve tres meses llamándolo y simplemente me dijo eso, después de marcarlo en los más de 7 números telefónicos que posee.

En definitiva un 14% es una cifra un poco por encima. “Creo que un 11% es más cercano”.

En un escenario de 2.3 millones de votos en total. Observe como se “autoengañan”.

El 42% de 2.3 millones son 977.000. Esa es la cifra que yo calculo que aproximadamente sacaron. Quedando la oposición con ese 1.360.000 que dicen en el Alto Mando que sacó el Madurismo.

Pero bueno. Las cifras deben ser 2.3 millones de votos.

Un 11%. Y una relación 42/58. Muy probablemente ese 58% está en contra del Madurismo. Yo solo confío en los datos de la votación, porque es un registro basado en fotos de páginas de los cuadernos de votación.

Es usual que para ganarle al chavismo hay que sacarle unos 10 puntos. Ellos no reconocen “empates técnicos”.

ERRORES CONCEPTUALES de la oposición, ambos dos como diría CAP:

En la oposición que integra Un Nuevo Tiempo y otros partidos provenientes de Primero Justicia y otros factores, señalan como causa de la derrota la abstención y eluden admitir el liderazgo de María Corina Machado, que con errores y virtudes tiene la mencionada.

Si la abstención fue la causa, ésta fue impulsada acertada o equivocadamente por María Corina Machado, así que indirectamente estos grupos admiten su liderazgo.

Igual, del bando de los radicales de la oposición y otros que jugaron en los estados apoyando a los candidatos del chavismo, señalan que Manuel Rosales y Capriles, entre otros perdieron por carencia de liderazgo en las regiones y también eluden el tema de la abstención y en este particular caso, hablan como si esta hubiese sido una elección legal, legítima y no fue así.

En esta elección hubo demasiadas irregularidades y tristemente las ausencias de la oposición impidieron denunciarlas, combatirlas.

TRES FECHAS ELECCIONES MUNICIPALES:

El alto chavismo o “Petit-comité” discute en base a tres períodos: Agosto-Diciembre o por razones económicas, el próximo año.

¿SE EQUIVOCARON LAS ENCUESTAS?

Las más serias acertaron, el asunto es que la encuesta refleja una verdad y el resultado electoral expresa la manipulación de quien realiza el proceso.

La de Seijas no mintió, pues si la abstención no hubiera tenido tanto apoyo de propios opositores quienes la motivaron coincidiendo con el chavismo, el resultado hubiese sido otro.

La del periodista Edwar Rodríguez Datos Es Noticia, muestra lo que todos sabíamos incluso sin hacer muestreo.

Sabíamos que la elección podía ser parte de un complot, de una alteración y la hubo.

Ninguno de los gobernadores que ganaron reflejan la mayoría de sus estados pero como lo dijimos el 28 Julio: Edmundo está ganando pero Maduro no está perdiendo.

Se repite la historia. El asunto es que los abstencionistas celebran “no sé qué”, ¿será que el país ahora es “rojo rojito”?.

Todos los que hoy se sienten héroes, ¿qué pasará si en enero 2026 Maduro sigue en el poder? ¿Cuál será el discurso?.

Los que votaron no son “traidores”. Cumplieron con su deber y usaron la única arma que tenían a mano.

El resto es seguir soñando en escenarios inexistentes. Cuba tiene 67 años y nosotros vamos por el año 26. Aspiramos porque se detenga.

Hoy con esta alta abstención ¿estamos más cerca o más lejos del camino a la libertad del país?

MUY GRAVE ESTA DENUNCIA DE EUGENIO MARTÍNEZ:

“A falta de una explicación técnica y legalmente válida del CNE se debe concluir que el cálculo erróneo del método D’Hondt en la lista nacional le quitó 17 diputados ppal al PSUV para asignarlos a Stalin González, Tomas Guanipa, Henri Falcón, Pablo Pérez, J.Freites, A.Ecarri, L.Parra, Luis A Romero, JC Alvarado, José Brito y JG Correa”.

El periodista Eugenio Martínez es todo un especialista en el tema electoral y muy serio.

REGIONES

Estado Monagas

Los resultados electorales eran los esperados. Primero, Ernesto Luna del chavismo, segunda, Hecmarys Valera AD, Copei y otros, tercero, Félix Bolívar Avanzada Progresista y otros y tercero María Carvajal UNT, Única, Lápiz.

Los alcaldes y concejales opositores en Monagas también se unieron al combo que llamó a la abstención y cuando se habla de elecciones municipales quieren participar, y recuerden uno cosecha lo que siembra.

Vemos cómo el AD de Bernabé avanzó en Monagas, mientras que el AD Ramos y su secretario de organización se dedicaron a llamar a la abstención.

La mesa está servida para que el chavismo imponga la reforma constitucional. Tienen más de las dos terceras partes de la asamblea nacional. Tienen todos los consejos legislativos y con esto no necesita hacer consultas populares o referéndum.

Mientras tanto el gobierno tiene frente así un gran reto, ya no tiene excusa, todos los fantasmas internos están enterrados y con misa, ahora les toca solucionar los problemas que ellos mismos han creado en estos 26 años.

Estado ZULIA

El odio y la visceralidad siguen siendo los denominadores comunes de muchos columnistas, dueños de medios, dirigentes políticos, entre otros.

En mi columna pasada anuncié que sí Rosales perdía, atribuyen el resultado al error de enfrentar el liderazgo de María Corina Machado y el hecho que tenía casi un año trabajando por lo mismo que quieren los chavistas: La abstención.

Si ganaba dirían que Maduro lo puso.

Hoy muchos insisten porque el razonamiento no los impulsa sino el odio.

Hay análisis que demuestran la verdadera intención de quien los emite o por orden de quién.

Decir que le regalaron dos circuitos es desconocer o negarse a reconocer o cumplir la instrucción que previamente reciben de los mal llamados opositores que prefirieron ver un chavista de gobernador, que un opositor.

Instrucciones del propio Juan Pablo Guanipa hoy en desgracia política, aunque sigo sin entender muchas cosas sobre su detención.

El chavismo no regala nada y menos en esta circunstancias.

Todos sabíamos los riesgos y Rosales también y los asumió. En el 2017, es absolutamente falso que él pactó con Prieto para perder. Esa costumbre es “Guanipera” y quién realmente constituyó un comando para sabotear la elección de Rosales que operó desde el Kristoff fue el que renunció de manera extraña a la voluntad que recibió del pueblo, meses antes.

Igual que el domingo en la noche algunos de ellos celebraron y brindaron por la derrota de Rosales, comentando que “lo acabamos, lo destruimos”, igual lo hicieron en una noche del 2017 cuando ganó Omar Prieto.

Tampoco vamos a negar que Rosales se equivocó bastante en su campaña, en el comando, en el estilo de la misma, en el mal uso de los medios y que muchos de los que lo asesoran se quedaron en el periodismo de los años 60.

El periodismo, la comunicación cambió. Las redes, las nuevas tecnologías de la información son una realidad.

La ola que venía de la abstención fue similar a la que generó Hugo Chávez en 1998.

Muchos dueños de medios y políticos que lo apoyaron después fueron víctimas. La historia es cíclica y guardando las diferencias del tiempo, se repetirá sobre aquellos que coincidieron con el chavismo en la abstención.

EN EL ZULIA, Luis Caldera contaba con los dos portales de noticias más importantes y con parte de la estructura de la iglesia, sobre todo la que lidera el Padre Richard Colmenares. El grupo de la escuela arquidiocesana que lidera el Padre Ortigoza no tiene el dominio y el canal 11 es un cadáver comunicacional. Su audiencia y la de la radio en general es muy pobre.

Algunos periodistas me hacen llegar este comentario: Uno de los asesores comunicacionales de Rosales viene del chavismo y ha hecho negocios con Luis Caldera desde hace 20 años.Juega un bajo perfil y está metido en uno de los negocios que ha generado más ruido. Es llanero y odia la gaita. Es un especialista en “guerra sucia” (eso sí me consta porque hasta a mi me atacó en el 2021 y como siempre lo niega).

Voy a verificar esto y por eso no doy nombres. El buen entendedor sabrá.

Lo cierto es que Rosales no se preparó como debía para disminuir los efectos de esta campaña en su contra.

Los candidatos del chavismo no eran un dechado de virtudes pero los de este lado, muy pocos pasaban el examen. Ya hay uno que está a punto de cambiarse la camisa.

Muchos de sus alcaldes como el de Lagunillas por ejemplo, tiene mucha opinión en contra y colocar a su hija de candidata aumentó el desencanto por todos los comentarios en el mundo empresarial.

Sobre la ruta a seguir por Rosales en los próximos días, desconozco detalles. Lo que sí sé es que debe corregir y actuar de inmediato. No hay tiempo para el descanso.

Necesita un buen cuarto de guerra y no un muchacho sin experiencia política desde Chile. Allí María Corina ha dictado cátedra.

Me alegró ver su rueda de prensa porque refleja que hay que levantarse, lavarse la cara y seguir.

Como él siempre decía: “Hasta cuando los mismos chipes…”.

¿Quién será el candidato a alcalde de Maracaibo de UNT? ¿Será Rosales o uno de sus pupilos? ¿Están seguros de aspirar nuevamente dado que el escenario pareciera repetirse?

EN SAN FRANCISCO La inteligencia artificial sigue de moda y ahora crearon un audio con una supuesta declaración de el “morocho” de la alcaldía sureña.

No he conversado con Gustavo Fernández pero debe también corregir los errores y compactar la base de UNT, donde hay un grupo que sigue en su contra.

EN EL CHAVISMO, la pelea por las candidaturas y los puestos de gobierno apenas inicia.

La victoria de Luis Caldera es producto de una coyuntura nacional y no de una expresión regional pero eso ya no interesa. El cómo pasa a segundo lugar.

Para Secretario de Gobierno, sin discusión debiera ser Arnoldo Olivares, un caballero de la política como lo señalé en una oportunidad en esta columna. No entiendo como a Giovanni Villalobos se le ocurre aspirar, cuando él viene del grupo Arias y no con buena fama. Mario Isea también aspira pero la “gaceta” dice que sus buenos tiempos ya pasaron.

Pudiera haber sorpresas en ese y otros nombramientos.

Luis Caldera prepara la libreta pues hay varios que no se retrataron y se aparecieron después de larga ausencia en Ana María Campos. Muchos del polo patriótico y del mismo gobierno.

ASPIRANTES A LAS ALCALDÍAS:

Omar Prieto insistirá en San Francisco y de continuar la campaña de abstención, puede ganar fácilmente.

En Maracaibo, el que tiene, si él quiere, toda la opción es Gian Carlo Di Martino pero ya está desaparecido. Ni siquiera a la proclamación de Luis Caldera asistió.

Fidel Madroñero aunque usted no lo crea también aspira pero veo muchas nubes negras a su alrededor.

Algunos me comentan que Arnoldo Olivares quiere ser secretario de gobierno para generar la voluntad hacía una campaña para ser alcalde y no es descabellado pensarlo.

Canquiz también aspira aunque tampoco le veo ninguna oportunidad.

La palabra de Luis Caldera será importante y él sabe del aporte que le hizo Di Martino en Maracaibo.

Francisco Javier Arias también de manera insólita algunos lo quieren impulsar y es que en este sistema soy de los que cree, que es mejor ser alcalde que gobernador.

El que sí está montado en ser aspirante es el General Reverol. Carece de equipo aunque ha tenido buenas relaciones con algunos gobernantes municipales de la oposición y un reconocido financista vinculado a un ex gobernador.

Un reconocido empresario chavista relacionado con Cilia Flores pudiera también aspirar a la magistratura municipal.

Veremos cuál es la posición de Diosdado, sin obviar que Nicolás Maduro también será factor clave y él ve con buenos ojos a Di Martino.

Willy Casanova tiene una franela que dice “SI TE FASTIDIO ME LO DICES” y seguramente está dispuesto a ofrecer su nombre, pues es una persona conciliadora y no mal visto en los medios.

AL CIERRE: Me informan de movimientos extraños en los alrededores de una corporación municipal. Asesores y manos derechas corren hacía Colombia y hasta Concejales no aparecen. Esto de manera extraoficial.

