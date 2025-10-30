(30 de octubre del 2025. El Venezolano).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, culminaron este jueves su encuentro en Busan, alcanzando convenios para aliviar las fricciones comerciales que oponen a las dos principales potencias económicas.

Trump anunció el compromiso más relevante: la reducción arancelaria sobre productos chinos del 20 al 10 %, una concesión lograda a cambio de que Beijing se comprometa a luchar «intensamente» contra el tráfico de precursores de fentanilo. El recorte implica que la tasa arancelaria total de EE. UU. sobre China desciende del 57 al 47 %.

Avances Económicos y Geopolíticos

Además del opioide sintético, la cumbre desbloqueó otros puntos críticos:

Soja: China retomará inmediatamente la adquisición de “grandes, enormes cantidades” de soja estadounidense .

Tierras Raras: Trump declaró que «todo el asunto de las tierras raras se ha solucionado», confirmando el levantamiento de las restricciones de exportación impuestas por China, una medida que Pekín suspendió oficialmente por un año.

Tarifas Portuarias: Ambos países suspenderán por un año las tasas portuarias que se imponían mutuamente.

Los líderes también abordaron la guerra en Ucrania y la venta de chips Nvidia. Al inicio de la reunión, ambos se mostraron cordiales, con Xi Jinping señalando que es «normal» tener fricciones entre las mayores economías. El encuentro finaliza con la promesa de una nueva reunión en China en abril del próximo año, reseñó EFE