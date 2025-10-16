(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica este jueves en la que abordaron la guerra en Ucrania y las vías para una posible solución negociada. La llamada se produjo un día antes de la reunión programada entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó el diálogo como «muy productivo» y adelantó que asesores de alto nivel de ambos países, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, se reunirán la próxima semana. Posteriormente, Trump y Putin tienen previsto un encuentro en Budapest, Hungría, para avanzar en la búsqueda de la paz.

La conversación ocurre en un momento de alta tensión, ya que se espera que Zelensky solicite formalmente a Washington el suministro de misiles de crucero Tomahawk, un armamento de largo alcance que podría impactar objetivos en territorio ruso, reseñó Infobae.

