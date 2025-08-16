(15 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, ofrecieron este viernes una conferencia de prensa conjunta en Alaska tras mantener un encuentro de tres horas centrado en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Trump calificó la reunión como “muy productiva” y aseguró que se lograron “grandes progresos”, aunque admitió que no se alcanzó un acuerdo para un cese inmediato de las hostilidades. “Quiero ver un cese al fuego rápidamente en Ucrania y no voy a estar satisfecho si no ocurre hoy”, advirtió el mandatario estadounidense. El republicano adelantó que transmitirá los resultados de la conversación a la OTAN y al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, reseñó Infobae.

El encuentro se desarrolló en la base militar Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, bajo un fuerte despliegue de seguridad que incluyó el sobrevuelo de un bombardero estratégico B-2 Spirit y cuatro cazas F-35, en señal de poderío militar estadounidense.

Por su parte, Putin describió la charla como “constructiva” y “mutuamente respetuosa”. El líder ruso subrayó que “todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros” y planteó la necesidad de atacar las causas profundas del conflicto. También expresó su esperanza de que el entendimiento alcanzado “allane el camino hacia la paz” y remarcó que la seguridad de Ucrania “debe ser asegurada, naturalmente”.

El presidente ruso sostuvo además que, bajo la administración Trump, “no hubiera estallado la guerra en 2022” y advirtió contra posibles “provocaciones” desde Kiev que puedan entorpecer el proceso de negociación.

La rueda de prensa finalizó sin preguntas de los corresponsales presentes. Putin sugirió que la próxima reunión bilateral podría celebrarse en Moscú, lo que marcaría un nuevo capítulo en los intentos de acercamiento entre Washington y Moscú en medio de la guerra en Europa del Este.