(15 de agosto del 2025. El Venezolano).-El presidente estadounidense Donald Trump recibió a su homólogo ruso Vladimir Putin en la base aérea de Anchorage, capital de Alaska, para celebrar una cumbre histórica centrada en el futuro de la guerra en Ucrania.

Ambos líderes se dieron la mano e intercambiaron saludos al inicio del encuentro, que ha despertado gran expectación internacional y será seguido de cerca por las principales naciones europeas.

Todavía a bordo del Air Force One, Trump manifestó su deseo de lograr un alto el fuego, reseñó Infobae.

“No sé si va a ser hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”, declaró el mandatario, quien está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

El pasado miércoles, Trump cedió a la presión de la diplomacia europea y aseguró que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, auspiciará casi de inmediato una reunión tripartita con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Sin embargo, no hay grandes expectativas de que la cita produzca avances sustanciales.

Zelensky, quien no fue invitado a la reunión, ha rechazado públicamente las presiones para ceder a Rusia los territorios actualmente ocupados.

Impacto diplomático

Para Putin, este encuentro supone un reconocimiento en el escenario global y evidencia, según analistas, la debilidad del Tribunal Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto en su contra.