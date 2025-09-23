(23 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En una acción que ha generado un fuerte debate, el presidente Donald Trump ha restringido el uso de Tylenol (paracetamol) en mujeres embarazadas y recién nacidos, basándose en la afirmación de que el medicamento podría ser una causa del autismo.

A pesar de las advertencias del sector médico que lo considera un fármaco seguro, la Administración Trump ha ordenado que se etiquete con una advertencia en los puntos de venta.

El mandatario justificó su postura citando un aumento en los diagnósticos del trastorno del espectro autista (TEA), que ahora afecta a 1 de cada 31 niños en Estados Unidos. Trump repitió en múltiples ocasiones «no consuman Tylenol, no se lo den a los niños», y su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., respaldó la decisión, acusando a las investigaciones previas de haber ignorado los factores ambientales.

Trump incluso sugirió que en Cuba, donde supuestamente no tienen acceso a Tylenol, el autismo es «virtualmente nulo», reseñó EFE