(09 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que “quizás deberían expulsar” a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debido a su incumplimiento en los compromisos de gasto en defensa establecidos por la alianza.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Trump señaló que España continúa rezagada en el cumplimiento del objetivo del 5 % del PIB destinado a defensa, cifra que él mismo propuso a los miembros de la OTAN. “No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, expresó desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense insistió en que España es el único país que no ha cumplido con el acuerdo de incremento presupuestario, a pesar de haber alcanzado recientemente un compromiso de destinar hasta el 2.1 % de su PIB a gasto militar. Este acuerdo fue pactado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien concedió flexibilidad en la aplicación del objetivo del 5 %, así lo destaca EFE.

Trump ya había criticado anteriormente la contribución de España a la defensa colectiva, pero esta es la primera vez que sugiere públicamente su posible expulsión de la Alianza Atlántica. Las declaraciones han generado reacciones en distintos sectores diplomáticos y políticos, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones sobre el reparto de responsabilidades dentro de la OTAN.