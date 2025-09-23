(23 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump elevó el tono de las tensiones con Venezuela al burlarse de los entrenamientos de las milicias ciudadanas de ese país en un video publicado en su red Truth Social.

Con el comentario irónico de «ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!», el mandatario estadounidense intensificó la retórica en medio de una escalada de hostilidades, reseñó EFE

En un desarrollo relacionado, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró que si tuviera a Nicolás Maduro de frente, lo entregaría a las autoridades estadounidenses para reclamar la recompensa de 50 millones de dólares que el Departamento de Estado ofrece por su captura.

Las declaraciones se dan en un contexto de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, con maniobras en Puerto Rico, que la oposición venezolana considera «necesarias» para el desmantelamiento de la «estructura» de Maduro.