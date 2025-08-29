(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que pone fin a la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris.

La medida, que se hizo pública este viernes, revierte una decisión de su predecesor, Joe Biden, quien había extendido el periodo de seguridad federal para Harris por un año más, más allá de los seis meses estipulados por ley.

La decisión de Trump, quien fue rival de Harris en las elecciones de 2024, entra en vigor el 1 de septiembre, apenas unas semanas antes de que la exvicepresidenta inicie una gira nacional para promover su nuevo libro, titulado 107 Days.

Por ley, solo los exvicepresidentes tienen derecho a seis meses de protección del Servicio Secreto tras dejar el cargo, un plazo que para Harris concluyó el pasado 21 de julio. A diferencia de los exmandatarios, que gozan de protección vitalicia, la seguridad de los exvicepresidentes no suele extenderse.

Kirsten Allen, asesora de Harris, emitió un comunicado en el que expresó la gratitud de la exvicepresidenta al Servicio Secreto por su profesionalismo y dedicación, reseñó El Nacional