(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En un momento de creciente presión internacional sobre Israel, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado una propuesta de 20 puntos para poner fin al conflicto en Gaza.

La hoja de ruta incluye un alto el fuego inmediato, la creación de un gobierno de transición sin Hamás y abre la puerta a un futuro Estado palestino.

Esta iniciativa surge mientras Israel enfrenta un mayor aislamiento, con una comisión de la ONU calificando su ofensiva como genocidio y aliados tradicionales como el Reino Unido y Francia reconociendo formalmente a Palestina.

El plan, que cuenta con el apoyo condicional del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, estipula la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y el desarme total de Hamás. Trump ha advertido que, si Hamás rechaza la propuesta, EE.UU. respaldará plenamente la continuación de la ofensiva israelí. La gobernanza transitoria sería supervisada por una «Junta de la Paz» presidida por el propio Trump, reseñó EFE

"Today is a historic day for peace — and Prime Minister @netanyahu and I have just concluded an important meeting…we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East." – PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/5f9PF9EC3c — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025