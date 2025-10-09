(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump redobló sus ataques contra las autoridades de Chicago, a quienes acusa de no proteger a los agentes de inmigración durante las redadas en la ciudad.

A través de su red social Truth Social, Trump pidió que tanto el alcalde Brandon Johnson como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, sean encarcelados.

Trump ya había criticado la «incapacidad» de los demócratas para gestionar la «delincuencia» en Chicago. Los enfrentamientos se han intensificado desde el inicio de la operación «Midway Blitz» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que busca deportar a personas de origen latino.

En respuesta a las protestas, Trump ordenó el envío de cientos de tropas de la Guardia Nacional a Chicago. El presidente también ha insinuado que podría invocar la Ley de Insurrección para justificar el uso de tropas, ante lo que él percibe como «crimen rampante». A pesar de sus declaraciones, las estadísticas oficiales de criminalidad de Chicago muestran un descenso en los homicidios y otros delitos en comparación con años anteriores, reseñó EFE