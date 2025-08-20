(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no contempla enviar tropas estadounidenses a Ucrania como parte de las garantías de seguridadde un futuro acuerdo de paz con Rusia; se mostró de acuerdo con que las naciones europeas tomen el liderazgo en ese sentido.

Preguntado en Fox News sobre como podría asegurar que no habría «tropas de EE.UU. sobre el terreno» en Ucrania, Trump respondió: «tienen mi garantía». «Yo solo estoy intentando evitar que la gente sea asesinada», insistió el mandatario, que el viernes dialogó con su homólogo ruso en Alaska (EE.UU.).

Trump reiteró que «habrá algún tipo de seguridad» para Kiev, «aunque no dentro de la OTAN», y afirmó estar de acuerdo con la presencia de fuerzas militares europeas en esa nación en guerra.

«Ellos (los ucranianos) no van a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas van a estar al frente. Y algunas de ellas, Francia y Alemania, también Reino Unido quieren tener, ya sabes, tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto», indicó.

Además, dijo estar sorprendido por como Putin y Zelenski se llevan «un poco mejor de lo que pensaba», algo que lo llevó a organizar primero una reunión bilateral entre los dos líderes en lugar de solo una cumbre tripartita de paz.

«Se están llevando un poco mejor de lo que pensaba; de lo contrario, no habría organizado la reunión de dos. Habría organizado la de tres, la trilateral. Pero creo que les está yendo un poco mejor. (…) No diría que alguna vez vayan a ser los mejores amigos, pero les va bien», declaró.

Sobre la posible cita de las tres partes negociadoras, el Kremlin rebajó las expectativas de una fecha inmediata y dijo que una cita de este tipo debe «prepararse minuciosamente», aunque indicó que «no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral», reseñó DW.