(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump respondió este domingo con un enigmático «veremos qué pasa» cuando fue consultado sobre la posibilidad de realizar ataques militares en Venezuela.

Sus declaraciones surgen en un contexto de creciente hostilidad, justificada por el mandatario con la afirmación de que el país sudamericano está «enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas» a Estados Unidos.

«No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando… No nos gusta nada», agregó Trump ante la prensa.

Anuncios

En respuesta a la escalada, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que EE.UU. ha triplicado sus vuelos de «inteligencia» sobre la región en agosto, una actividad que se ha vuelto diaria en septiembre. Según Padrino, estas operaciones son parte de un «plan de amenaza militar y de intervención» para derrocar al presidente Nicolás Maduro, una acusación que intensifica las tensiones entre ambas naciones, reseñó EFE