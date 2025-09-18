(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber discutido un posible «cambio de régimen» en Venezuela con miembros de su gobierno. La declaración fue hecha a la prensa a bordo del Air Force One, en su regreso a Washington después de una visita de Estado al Reino Unido.

Cuando se le preguntó si había mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre el tema, Trump respondió de manera concisa: «No, no lo he hecho».

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha aumentado en las últimas semanas, especialmente por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que, según Washington, tiene como objetivo combatir el narcotráfico. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han hundido al menos tres embarcaciones en aguas internacionales, supuestamente con drogas, y que han matado a las personas que iban a bordo. Venezuela, sin embargo, niega que fueran traficantes y ha calificado los ataques de «ilegales».

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido que su país está en una «lucha no armada» pero que, si fuera agredido por EE. UU., pasaría «inmediatamente» a la «lucha armada». La administración de Trump ha ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de los Soles, una acusación que Caracas niega rotundamente, reseñó EFE