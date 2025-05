Columna Caiga Quien Caiga

No es lo mismo ni se escribe igual.

El análisis de los primeros 100 días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos revela una etapa marcada por un enfoque agresivo en la implementación de sus promesas de campaña, una polarización política intensa y una combinación de logros simbólicos y fracasos legislativos.

Trump es el único candidato de los últimos tiempos, que todo lo que prometió lo está poniendo en práctica, para bien o para mal y esto no necesariamente es bueno.

Los analistas o columnistas latinos muchas veces no entendemos muchas de sus ejecutorias, pues nos empeñamos en analizar la política estadounidense a la luz de las premisas dadas en nuestros países y hay algo muy claro: Los 38 millones de origen latino que votan aquí, no necesariamente responden a las mismas variables.

Donald Trump le está cumpliendo a sus electores primarios (no latinos) y con eso para él es suficiente.

Trump como todo Líder, resalta en su caracteristica principal: No es agua tibia, o da frío o da calor, o lo quieren o lo odian. No hay posturas a medias.

¿Puede existir un trumpismo sin el Partido Republicano?

Es posible. De hecho, hay movimientos que sugieren que Trump podría crear su propio partido (como se rumoreó con el «Patriot Party»), aunque eso no se ha concretado.

No obstante, su influencia en el Partido Republicano es tan fuerte que, hasta ahora, ha preferido dominarlo desde dentro.

En este tema podemos afirmar: Ser trumpista no implica necesariamente ser republicano. El trumpismo es más un fenómeno político-cultural que partidista, y ha atraído a personas de distintos orígenes ideológicos que se identifican con el estilo y las prioridades de Donald Trump.

No es lo mismo, repito, 100 días de Trump que el mismo período de su gobierno.

Donald Trump no había ganado y ya era una realidad para el pueblo de Estados Unidos y estoy seguro que lo mismo ocurrira cuando finalicen estos cuatro (4) años, salvo el caso que por su capacidad de maniobra logre un tercer mandato o imponga un candidato presidencial que lo lleve como vicepresidente (lo cual no es contrario a derecho) y despues renuncie, encargandose nuevamente del “coroto” el actual mandatario, como sugirió un famoso profesor de derecho constitucional de Stanford.

Con Trump nada es imposible ni se puede predecir.

100 primeros días de Trump y de su gobierno

Los analistas o columnistas latinos muchas veces no entendemos muchas de sus ejecutorias, pues nos empeñamos en analizar la política estadounidense a la luz de las premisas dadas en nuestros países y hay algo muy claro: Los 38 millones de origen latino que votan aquí, no necesariamente responden a las mismas variables.

Donald Trump le está cumpliendo a sus electores primarios (no latinos) y con eso para él es suficiente.

Cae uno caen todos

Lo bueno de Trump

1. Control migratorio y apoyo de su base

Trump ha intensificado su política migratoria, implementando la operación de deportación más grande en la historia de EE. UU. y desplegando 15,000 militares en la frontera sur. Estas acciones han sido bien recibidas por su base electoral, que valora el enfoque en la seguridad fronteriza y la reducción de la inmigración ilegal. ​

2. Reducción de regulaciones y burocracia

Ha firmado más de 60 órdenes ejecutivas que buscan disminuir la burocracia federal, eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y reducir el tamaño del gobierno. Estas medidas han sido aplaudidas por sectores conservadores y empresariales que abogan por un gobierno más limitado.

3. Enfoque en la economía nacional

El presidente ha implementado aranceles a productos de países como China, México y Canadá, con el objetivo de proteger la industria estadounidense y fomentar la producción nacional. Aunque estas medidas han generado tensiones comerciales, algunos sectores industriales han experimentado beneficios.

Lo malo de Trump

1. Aislamiento internacional

La política exterior de Trump ha llevado a EE. UU. a un aislamiento sin precedentes. Ha retirado al país de alianzas históricas y acuerdos internacionales, y ha adoptado una postura errática frente a conflictos como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Estas acciones han disminuido la confianza global en EE. UU. y han generado alarma entre aliados tradicionales.

2. Ataques a instituciones democráticas

El presidente ha intentado debilitar instituciones clave como el poder judicial, la prensa y las universidades. Aunque ha enfrentado resistencia significativa de estas entidades, sus acciones han sido percibidas como intentos de consolidar el poder y socavar la democracia.

3. Impacto económico negativo

Las políticas proteccionistas y los aranceles han provocado represalias de otros países, afectando el comercio internacional y generando incertidumbre económica. Además, la implementación de estas medidas ha contribuido a una desaceleración económica y a una caída en los mercados financieros.

Lo que debe mejorar Trump

1. Reparar relaciones internacionales

Es crucial que la administración Trump, trabaje para restablecer la confianza con aliados tradicionales y partícipe constructivamente en la resolución de conflictos internacionales, como los de Ucrania y Gaza.

2. Respetar las instituciones democráticas

El presidente debe cesar los ataques a las instituciones democráticas y garantizar la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y la autonomía académica.​

3. Estabilizar la economía

Es necesario revisar las políticas comerciales y económicas para evitar una mayor desaceleración y fomentar un crecimiento sostenible que beneficie a todos los sectores de la sociedad.​

En resumen, los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump han estado marcados por decisiones controvertidas que han fortalecido su base electoral pero han generado divisiones internas y tensiones internacionales. Para lograr una gestión exitosa, será fundamental que el presidente adopte un enfoque más conciliador y respetuoso de las normas democráticas y las relaciones internacionales.​

Venezuela ¿Dónde se gana, dónde se pierde?

Hasta el presente, más allá de la manipulación y de lo peculiar y singular de este proceso, el PSUV está perdiendo:

Zulia, Miranda, Trujillo, Nueva Esparta, Cojedes, Barinas, Aragua, Sucre y Bolívar.

A nivel de los diputados a la Asamblea Nacional, la oposición que compite está ganando el 48% de los curules.

De allí a que esto se transforme en verdad depende de varios elementos: ¿Maduro qué hará? ¿Volverán a alterar el resultado? ¿Permitiran la libre expresión?.

Honestamente no lo creo. Lógicamente quién más sufrirá las consecuencias será el propio Nicolás. Después de esa elección será cuesta arriba disfrazar el resultado del 28Jul del año pasado.

Posiblemente eso no le interese. Seguiremos pendientes.

JUAN REQUESENS ¿Traidor o luchador?

Nadie puede negar los sufrimientos que vivió este dirigente de la oposición. Sacrificó su vida por una causa que no logró su cometido. En sus discursos sigue criticando y recordando a su familia, a sus compañeros del helicoide.

Para muchos periodistas e influencers es una traición su actual postura. Yo no me atrevería a calificarlo de esa manera.

Él ha sido consecuente con su discurso: No rendirse nunca.

Usted puede no estar de acuerdo pero es indudable que su candidatura representa una buena respuesta, a quienes predican la abstención como método de lucha que hasta el presente no ha aportado ningún resultado.

Juan Requesens está ganando y muy bien.

Ojala y tenga presente lo ocurrido en otros gobiernos donde los justiciero han sido cabezas, signados por la corrupción que tanto criticamos a los chavistas y cuando llega una alternativa, termina repitiendo y en grado superlativo los mismos desastres que justificaron su entrada.

CITA IMPORTANTE

Carlos Alaimo, Editor del portal Versión Final y Presidente del PCD, escribe esto:

Debemos recuperar la POLÍTICA y, será posible cuando valoremos la palabra, el análisis, el sano debate inteligente sin arrogancia, cuando esta esté impregnada de ética, de educación cívica e intelectualidad. La educación y la pedagogía deben ser un componente de la nueva generación política que hará posible recuperar a Venezuela como Nación.

La mediocridad, la corrupción y la incompetencia deben ser anulada en la NUEVA POLÍTICA. Necesitamos una sociedad que rechace el mercantilismo político y sólo así será posible recuperar la nobleza de la POLÍTICA.

Ese es el reto del Centro Democrático-PCD.

Comentario: Carlos Alaimo tiene razón. Yo le agregaría que lo último para nuestro país es darle espacio a cualquier poder de un chavista, que por muy bueno que parezca, que por mucha amistad que uno tenga, detrás de él siempre estará Nicolás Maduro.

Lo que avanzó EL PUENTE NIGALE Carlos es la señal que debería orientar tu esfuerzo, más allá de las críticas hacía determinadas personas.

PLATAFORMA UNITARIA definitivamente murió y mucho más cuando quienes están al frente vienen de fracasar en sus respectivos partidos y cometer los miles de errores y abusos.

Peor aún, María Corina no pudo ni siquiera construir un partido de resistencia. VENTE no existe, aunque se mantiene el liderazgo de su creadora. Sus sedes como las del Zulia fueron abandonadas por sus conductores al día siguiente de las elecciones y se encuentran acá en La Florida.

AD de Ramos Allup es otro “cascarón vacío” y lo poquito que tenía decidieron irse con el inefable Bernabé pues tiene la tarjeta del partido AD.

Además la maldad del CNE chavista de eliminar a la MUD y otras tarjetas políticas, contribuyó a la crisis.

OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA: 1 DE MAYO

Más allá de las tesis golpistas, de invasión o de captura de Nicolás Maduro, que simplemente crean expectativas falsas que luego al evidenciar la realidad frustran más al ciudadano venezolano, el PRIMERO DE MAYO era una buena oportunidad para levantar masivamente al pueblo contra la tiranía y eso no ocurrió.

Los egoísmos, los «showceros», los afanes de protagonismos, las poses de falsas libertadoras, virgen maría reencarnada y además los odios, los desequilibrios mentales de muchos que cuando hablan basta mirarle los ojos, como se mueven hacía los lados, la expresión facial, bastan para percatarse de las razones de esta indiferencia popular.

Si ayer al menos 500 mil venezolanos hubieran reaccionado en la capital, Maduro sentiría la auténtica presión, que las sanciones y demás medidas contra los recursos económicos no logran, pues no lo afectan a él sino al pueblo.

No se hizo. Faltan fechas. Que la sindéresis se apodere del liderazgo opositor es necesario para poner fin a 26 años de tragedias.

AL CIERRE: Tras bastidores siguen como lo hemos anunciado en otras entregas, las negociaciones entre un enviado del Presidente Trump y Nicolás Maduro. En apariencia es el tema de los presos políticos.

Las condiciones del régimen representan una vara muy alta: Eliminación de las sanciones y suspensión de las medidas contra Chevron.

Trump simplemente plantea un Fifty-fifty: Me entregas tantos presos, te regreso tantos presos del Cecot en El Salvador.

Claver-Carone que conoce muy bien al chavismo, intercede para incluso regresar al funcionamiento de la embajada de USA en Caracas y restablecer los vuelos directos.

La gente e Trump hipotéticamente planteó el arreglo en base a un acuerdo de que todo lo producido por Chevron vaya directamente a las refinerías de USA, con un precio de 20 dólares por barril, a cambio de cerrarle el paso a India y China, con quienes libra una cruda guerra comercial.

Muchos comentarios que se han hecho en las últimas semanas, son “puro pote de humo”.

CLARIDAD ANTE TODO CAIGA QUIEN CAIGA

La pelea en Venezuela no es de la oposición contra el chavismo. Estos últimos tienen votos pero en contra, no a favor. El 80% de la población los rechaza y están completamente seguros de que el 28 de julio del 2024 se cometió un fraude, del tamaño del sol.

La pelea es entre la oposición versus la oposición. Más precisamente, entre los que creen en votar y los que llaman a la abstención. No hay de otra. De allí depende todo.

El chavismo evidentemente celebra por adelantado porque ellos son favorecidos por ambos bandos.

REGIONES

CARACAS

Felicitaciones y suerte a los candidatos a la Asamblea Nacional Goyo Caribas y Jua Carlos Pérez.

Dos líderes de Caracas, hechos a pulso, con esfuerzo, con trabajo político constante y sobre todo con demostrada lealtad, que en los partidos casi no existe.

Estado MONAGAS

En esta región se discute sobre el gran dilema de votar o no votar. Si votamos podemos propiciar el inicio del cambio político y con ello el cambio en la conducción de la oposición.

Esto permitirá que surjan nuevos líderes que propicien cambiar la estrategia, para así llevar al país al cambio que tanto requiere para salir de esta pesadilla chavista de 26 años.

Los que hoy llaman a la abstención son los mismos que han callado ante el régimen,a pesar de haber sido diputados, concejales y legisladores regionales, dónde han aplicado la política Shakira, sordó, ciego y mudo.

El obstáculo más grande que tiene que vencer la oposición en Monagas,son sus propios egos y estar claro que ninguno de ellos y sus partidos no tienen nada.

De esta manera se puede llegar a una unidad capaz de ser una opción real de poder y entender de una vez que la política es para servir y no para servirse de ella.

El candidato a gobernador luce cómodo, en sus aspiraciones, no porque tenga una obra de gobierno, ni porque sea un gran líder.

Dentro de su partido no goza de simpatía ya que no atiende a la dirigencia y mucho menos a la militancia.

Si no fuera por la cúpula que lo impuso hoy no sería candidato.

La calle luce desolada, fría y oscura por los constantes apagones eléctricos. El ordenamiento urbano es un caos. Los gobernantes aplican la máxima de Eudomar Santos “conforme vaya viniendo vamos viendo”.

Al final el gran perdedor es el pueblo, que se ve obligado a irse del país. Basta con ir a los terminales de pasajeros público o privado, para ver salir los autobuses llenos de compatriotas con la esperanza de mejorar su situación económica.

ZULIA

DENUNCIA: Vuelven los desafueros en Carbozulia. Varias veces lo hemos señalado en esta columna. En esta oportunidad recibo el siguiente escrito, de una persona que trabaja dentro de esa corporación: De la mano de Marilene Huerta (ficha de Arias Cárdenas), una de las funcionarias con más señalamientos en su contra, hija de la revolución, odiada por muchos y querida por pocos. También, volvió Yubri Alvarez, la misma que en un pasado fue la directora de despacho, ahora consultora jurídica y a la vez Presidenta de SM Farma, al parecer ya nos inconstitucional desempeñar dos cargos públicos remunerados, quien vino a acompañar la gestión de Luis Perez, uno de los hijos predilectos de Delcy Rodriguez, el cual además de Presidente de Carbozulia es a su vez Director del Banco Central Viceministro de minería y miembro de 7 empresas mineras más.

Pues si , la flamante consultora jurídica lo primero que hizo fue sacar a la empresa de comidas del personal y colocar una empresa que se construyó el 24 de enero de 2025, con un capital de 200 mil bolívares y darle el 27 de enero un contrato de comidas por 2 millones de dólares. Es decir 3 días después de constituida.

La empresa en cuestión Comercializadora Guasare, ni el nombre lo ocultaron, pertenece a un testaferro de la señora Huerta, en conjunto con la Señora Álvarez. Los empleados comentan que el consorcio se llama Al/Huer.

Pues esa misma empresa comercializadora Guasare , le firmó una extensión del contrato para que también sea la proveedora de artículos y servicios de limpieza.

Qué dirá Luis Perez a todas estas sobre esa empresa sin experiencia y sin capital con uno de los contratos más onerosos de la quebrada Carbozulia.

Esta misma señora Álvarez, hizo un convenio entre SM Farma y Carbozulia para el suministro de medicamentos con supuesto sobreprecio, a las sedes operativas de Carbozulia, CDI y comunidades todos pagados por Carbozulia, es decir, paga y se da el vuelto.

Lo mínimo que pedimos es que actúen los organismos competentes. Y aceptamos el derecho a réplica.

Tips: El Gatillo del Pueblo por Arnaldo»Moñoño»Piña...Maracaibo: Gran esfuerzo hace el Imau para frenar la inconsciencia de algunas personas que irresponsablemente botan la basura en calles y avenidas de la ciudad. Arduo trabajo el de Marcos Rivero y del Soc.Ender Oviedo…

Bien evaluado el trabajo el del Presidente.del Ima Norberto Perozo, 24/7 y que le dicen a este funcionario…Sur del lago: Muy concurrida la actividad donde estuvo el candidato de la revolución Ing.Luis Caldera, muy bien organizada, Wilmer Ariza y Rafael Bracho sudaron la gota gorda…

Sucre: Alcalde Yonis Gonzalez da respuesta inmediata a los pueblos donde la crecida de ríos ha causado inundaciones…

Seguridad: Trabajo sostenido y de altura el que viene haciendo el Comisario General Ernesto Ibarra al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado Zulia…Polimaracaibo bien evaluada por los ciudadanos…

Simón Bolívar: Alcalde Argelio Riera, sin muchos recursos y sin hacer mucha bulla sigue haciendo el trabajo…

Lagunillas: Mal evaluada la gestión…

Baralt: No se refleja nada de gestión en los medios…

Machiques: Alguien que sepa del alcalde Vidal…

La Villa: Eli Ramón y que puntea en las encuestas, así dicen Emiro Romero y Dixo Carrizo pero será en su municipio.

CHAVISMO

Un fraternal saludo a un caballero de la política Arnoldo Olivares, candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV, a quién conozco desde 1982 en la Universidad del Zulia donde fue dirigente sindical.

No coincidimos en lo político pero compartimos en el concejo municipal de Maracaibo y en el CLEZ y es uno de los pocos buenos representantes que lleva el gobierno a la Asamblea Nacional.

Luis Caldera en Campaña

Siempre tratamos de ser imparciales en nuestro trabajo. No objetivos, porque eso no existe en la comunicación pues desde que lo hace un ser humano, ello es imposible. No obstante intentamos mostrar todos los lados de una misma situación y que el lector haga su juicio.

Lo positivo es que su discurso es inclusivo, sincero, no es mediático, ni ataca a nadie, no le teme al contacto con la gente, a tomarse foto con quien lo pide.

Es incansable, se queda hasta el final, hasta que la última persona se vaya y él lo hace de último. Hace lo mejor que puede y es muy directo con la gente.

Lo negativo: Varios detalles importantes. El tiempo evidentemente conspiran en su contra, aunque creo que igual, si tuviera tres (3) meses no podría remontar la cuesta.

No puede Luis Caldera, así sea el Papa Juan Pablo, desmarcarse del pésimo gobierno de Maduro. Su peor rival es el propio PSUV, el chavismo y Maduro. Para nada esto lo ayuda.

Legalmente la votación más alta de la oposición el pasado 28 de Julio 2024 fue en el Zulia.

El Zulia gracias al gobierno nacional es la región con más problemas de índole nacional y por ello presenta el más alto índice de migración.

Luis Caldera ¿Cuál es tu responsabilidad en la obra inconclusa que constituye la mayor burla al zuliano como es el Puente Nigale? Espero respuestas.

En el tema eléctrico y las pésimas gestiones en salud, en el servicio de combustible y el aumento de la inseguridad que es de su absoluta competencia pues se las arrebataron al Gobernador y Alcaldes, también el responsable es el gobierno nacional que él (Luis Caldera) representa.

MUY GRAVE: No gana en Maracaibo que es la mitad de la votación regional. Cuidado con repetirse el caso Dimartino, que ganó en los municipios y perdió por Maracaibo.

Los dirigentes chavistas en Maracaibo no existen: Casanova y los otros dizque “líderes”no ayudan. Fidel Madroñero es considerado el enemigo público número uno, con un nivel de rechazo (por no decir odio) superior al 80%.

De paso, tiene la alcaldía de Maracaibo y los candidatos de Primero Justicia en la calle, con recursos y en obras, en gestión de calle.

Reverol será el candidato a Alcalde de Maracaibo y ese rumor le hace daño, además de que el mencionado general no ha tenido un buen desempeño en ninguno de los organismos que ha estado.

Definitivamente varias aristas conspiran en su contra. Desde Caracas ponen un libreto que no se adapta a la idiosincrasia zuliana. No cuadran, vulnera particularidades.

EL DRAMA DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS: El 99,9% son de malos para peor. Quizá Arnoldo Olivares y Jenny Cedeño son la excepción.

Candidatos que no están haciendo campaña. Los de los circuitos se ven perdidos y los de la lista se ven ya ganadores. Les da a todos por igual el resultado. De paso, en el entorno de Luis Caldera hay prepotencia, subestiman a Rosales, no necesitan a nadie para ganar, no suman nuevas voluntades.

Me río mucho cuando se sienten ganadores: ¿Es que de verdad ellos creen que la gente quiere al chavismo, a Maduro, a Diosdado?.

Hacer trampas y ventajismos es su única opción.

Posdata: Luis Caldera se alegra porque ciertamente se reúne con gente que dice ser opositora, o que alguna vez estuvieron allí o tienen un partido de maletín y creen que eso afecta a Rosales.

Mientras Rosales goza de una amplia aceptación en las bases chavistas, pues nunca ha perseguido ni maltratado a este sector. Y yo pregunto, ¿Ustedes creen que los excluidos del bloque ROJO injustamente de toda posibilidad de competir, están contentos y se quedaran en sus casas sin cobrar venganza?.

Me lo pueden jurar en la basílica, igual no les creeré y miren que yo una vez gané en el circuito más chavista de Venezuela, contra todo pronóstico. Sé de lo que hablo.

Varios dirigentes y tres líderes chavistas han conversado ampliamente en la residencia oficial. Entran por una puerta lateral, donde nadie tiene acceso. Ni los policías lo saben.

OPOSICIÓN QUE CREE EN EL VOTO

OPERACIÓN TESTIGO DE JEHOVÁ:

El concejal Juan Urdaneta grabó un vídeo exclusivo para mí, de unos 30 minutos, acompañando un recorrido de Manuel Rosales en una parroquia del Oeste.

Muy distinto a lo expresado en REDES. Si hay un porcentaje de gente que va a acudir a votar. Siempre estos procesos tienen un porcentaje de abstención más alto que las nacionales.

En el vídeo del Concejal Urdaneta me sorprendí al ver varios dirigentes vecinales “rojos-rojitos” acompañando a Rosales y otros cuyos líderes llaman a la abstención como Ramos Allup y María Corina.

La asistencia de gente que sale a conversar con Rosales es muy superior a la del resto. Lógico pues Rosales tiene 28 años en estos escenarios.

En cada calle, de cada barrio, de cada parroquia, hay cinco (5) dirigentes que como los TESTIGOS DE JEHOVÁ salen todos los días a tocar puertas identificados con franelas, con gorras y entregando un mensaje.

Debo reconocer que también algunos candidatos no debieron ser escogidos ni repetir y este fenómeno se da en la COL, donde una mujer que según el comentario público es la más señalada de actos de corrupción y de manejo de un despacho oficial a su real saber y entender, es candidata.

ÚLTIMA HORA: Un candidato a Diputado Nacional de muchos recursos económicos pudiera para el momento de publicarse esta columna, ser inhabilitado por la contraloría general.

El sector del PCD afecto a Carlos Alaimo, ordenó a Victoria Silva que renunciara. ¿Lo haría?.

¿Por qué José Bermudez de Primero Justicia versión no oficial, impuso a su hermana, la cuñada y una tía como candidatas a diputadas (además de que el hermano fue ratificado)?

Yo sé por qué. Me lo reservó para las próximas columnas.

COMANDO DE LA ABSTENCIÓN Y DE LA ACCIÓN:

Varios dirigentes de partidos que no creen en el proceso, se han reunido con Luis Caldera y hasta con Ameliach. La meta es repetir lo hecho en el 2017.

EL ENEMIGO DE ROSALES

No es Lui Caldera es la abstención promovida desde la misma oposición, a través de un costoso trabajo de redes que es despreciado por el comando de Rosales quienes repiten los mismos vídeos, notas, música y escenas de campañas pasadas.

Se quedaron atrás en el tiempo. El marketing político cambió.Es una debilidad que observó. Pareciera que no han observado el fenómeno de Trump, de Mileli, por mencionar dos ejemplos.

El celular, la tablet y hasta el laptop supera ampliamente a la radio y televisión convencional, que no simplemente deben estar conectadas a instagram o youtube, sino que el lenguaje, la codificación comunicacional cambio. También Lacava es un buen ejemplo de lo que explico.

Las actividades de Caldera son cubiertas por dos de los tres grandes medios que se ven a través de las diferentes redes con que cuenta Maracaibo.

Se me acabó el papel…

