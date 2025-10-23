(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- La crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia alcanzó un punto de ebullición este miércoles, después de que el presidente Donald Trump lanzara una serie de duros ataques verbales contra su homólogo, Gustavo Petro, y anunciara la suspensión inmediata de toda la ayuda económica y subsidios al país suramericano.

Desde la Oficina Oval, Trump calificó a Petro como «un matón y un mal tipo», acusándolo directamente de «fabricar muchas drogas» y de haberle hecho «mucho daño a su país». La medida drástica se oficializó minutos después: «A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia», sentenció el mandatario estadounidense, quien advirtió que tomará «medidas muy serias» contra Colombia.

La respuesta desde Bogotá fue inmediata y contundente. El presidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones, calificándolas de «calumnias», y anunció que se defenderá legalmente. «Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense», escribió en su cuenta de X. Petro añadió que siempre estará «en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe», reseñó EFE

Este choque frontal se produce en medio de una escalada de operaciones militares de EE.UU. en la región, que Washington justifica como una lucha contra el narcotráfico.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense.



Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.



Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025