(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump envió una carta al Senado para justificar los recientes ataques a embarcaciones en el mar Caribe, argumentando que son una medida de «legítima defensa» contra cárteles del narcotráfico.

En la misiva, Trump describió a estas organizaciones como «estructuras complejas» con capacidad para operar con impunidad, representando una amenaza para los intereses de EE.UU.

La carta, enviada en cumplimiento de la Ley de Poderes de Guerra, señala que algunas naciones de la región son «incapaces o no dispuestas» a contener a estos grupos, lo que justifica la intervención militar estadounidense, reseñó El Pitazo

Sin embargo, congresistas han cuestionado la legalidad de estas acciones al no haber sido autorizadas previamente por el Poder Legislativo.

Trump cites self-defense from cartels as legal justification for military strikes against suspected Venezuelan drug boats.



Under the War Powers Act, the president must notify Congress within 48 hours of any military action.



via @RCLS_NYU pic.twitter.com/DWjdvxFguC — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 17, 2025