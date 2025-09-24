(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma en la Asamblea General de la ONU para lanzar una de sus más duras advertencias hasta la fecha contra el tráfico de drogas, señalando directamente al gobierno de Venezuela.

En un discurso que combinó su retórica nacionalista con amenazas explícitas de acción militar, Trump prometió «eliminar por completo» a los narcotraficantes. La declaración llegó pocos días después de que fuerzas estadounidenses destruyeran tres embarcaciones, presuntamente usadas para el contrabando de narcóticos, que se sospecha estaban vinculadas a redes dirigidas por el régimen de Nicolás Maduro.

«Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a EEUU que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir«, afirmó Trump.

El mandatario enmarcó sus acciones como un combate contra las «amenazas globalistas» y reiteró su postura de que la única opción para su administración es actuar con la máxima fuerza.

La escalada de su retórica subraya la creciente tensión entre Washington y Caracas, y refuerza la política de mano dura de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, al que acusa de narcoterrorismo, reseñó Infobae