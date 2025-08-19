(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha comenzado a gestionar un encuentro entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras reunirse en Washington con el mandatario ucraniano y varios líderes europeos en busca de avances hacia la paz en Ucrania.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y empecé a organizar una reunión, en un lugar aún por definir, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió Trump en su red social Truth Social. El republicano adelantó que, posteriormente, podría celebrarse una cumbre trilateral que lo incluiría a él junto a los dos líderes, reseñó EFE.

Reuniones en la Casa Blanca

Trump destacó que mantuvo “una muy buena reunión” en la Casa Blanca con lo que calificó de “distinguidos invitados”: Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Anuncios

Durante el encuentro, se discutieron garantías de seguridad para Ucrania, que serían coordinadas entre varios países europeos y Estados Unidos. “Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de lograr la paz entre Rusia y Ucrania”, añadió Trump.

Zelenski pide diálogo sin condiciones

Por su parte, Volodímir Zelenski manifestó que espera concretar una reunión con Putin “sin condiciones” en las próximas dos semanas, aunque aún no existe fecha definida. El mandatario ucraniano subrayó que las garantías de seguridad para Kiev incluirían un paquete militar valorado en 90.000 millones de dólares (77.137 millones de euros).

En una rueda de prensa frente a la Casa Blanca, Zelenski reiteró su disposición a un encuentro directo con Putin y afirmó que, dependiendo del resultado, Trump podría sumarse a las negociaciones. “Es posible que para lograrlo se requiera de la presión de Estados Unidos”, señaló.

El Kremlin, sin embargo, ha insistido en que Putin no se reunirá con Zelenski de manera bilateral, salvo para firmar un acuerdo de paz definitivo.