(05 de mayo del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump extendió su guerra comercial al cine anunciando que, ha instruido al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EEUU a imponer un arancel del 100 % a las películas producidas fuera de Estados Unidos e importadas.

“La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos”, escribió Trump en su publicación. “Por lo tanto, autorizo ​​al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EE.UU. a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100 % a todas las películas que ingresen a nuestro país producidas en el extranjero. ¡QUEREMOS PELÍCULAS HECHAS EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”

Se desconoce hasta el momento cómo se impondría dicho arancel. Las películas son propiedad intelectual, no bienes, por lo que representan un tipo de servicio que actualmente no está sujeto a aranceles. Sin embargo, el Representante Comercial de Estados Unidos señala que algunos servicios pueden estar sujetos a ciertas barreras comerciales no arancelarias, como regulaciones e incentivos fiscales. Estas podrían perjudicar a la producción cinematográfica estadounidense.

Muchas ciudades extranjeras han ofrecido importantes exenciones fiscales a estudios de cine y televisión para rodar películas y series fuera de Hollywood. Esto ha llevado a que un gran número de producciones trasladen sus operaciones a lugares como Toronto y Dublín. En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto un crédito fiscal enorme para que la producción vuelva a Hollywood, reseña nota de CNN.

“Hollywood, y muchas otras zonas de EE.UU., están siendo devastadas”, escribió Trump. “Este es un esfuerzo concertado de otras naciones y, por lo tanto, una amenaza para la seguridad nacional. Es, además de todo lo demás, ¡mensajería y propaganda!”.