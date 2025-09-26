(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que aprueba el plan de venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, evitando la prohibición efectiva de la popular aplicación en el país.

El decreto prorroga la aplicación de la ley hasta el 16 de diciembre, permitiendo el avance en el proceso de transferencia de activos.

El acuerdo, facilitado por negociaciones entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su contraparte china, establece que compañías e inversores estadounidenses poseerán cerca del 80% de la nueva empresa escindida de TikTok en EE. UU.

El plan, acordado por Trump y el presidente chino Xi Jinping por teléfono, estipula que Oracle encabezará el consorcio de inversores, supervisando las operaciones locales y controlando una copia licenciada del algoritmo de recomendación. Otros inversores incluyen a Silver Lake y Rupert Murdoch. La nueva entidad será valorada en alrededor de $14 mil millones.

Trump celebró el acuerdo, afirmando que Estados Unidos recibirá una «tarifa muy importante, la llamo tarifa-plus, solo por facilitar el acuerdo». El pacto pone fin a meses de incertidumbre legal para la aplicación, que cuenta con unos 180 millones de usuarios en EE. UU, reseñó Infobae.