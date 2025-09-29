(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró muy confiado este lunes en la posibilidad de alcanzar un acuerdo para finalizar el conflicto en Gaza, durante la recepción en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Tengo mucha confianza», respondió el mandatario a la prensa sobre las perspectivas de paz, en lo que constituye el quinto encuentro entre ambos líderes este año. La reunión se produce en un momento de progresivo aislamiento de Israel en la escena mundial por su ofensiva en la Franja.

En la agenda de la reunión se encuentra un plan promovido por Washington que incluye un cese de hostilidades definitivo, la liberación de rehenes, la excarcelación de prisioneros palestinos y la definición de la futura administración del enclave. Tanto EE. UU. como Israel coinciden en que Hamás no debe gobernar Gaza, y la Casa Blanca propone una administración interina con figuras internacionales, reseñó EFE

