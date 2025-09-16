(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump ha presentado una querella de 15,000 millones de dólares contra un influyente diario neoyorquino por difamación y calumnia.

La acción legal surge a raíz de la publicación de un artículo que afirma que Trump envió una tarjeta de cumpleaños al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Según el reportaje, la tarjeta contenía un mensaje mecanografiado y una silueta de una mujer desnuda, y aunque incluye una firma, el presidente ha declarado que la rúbrica no es suya.

Anuncios

«Se le ha permitido a este diario mentirme, difamarme y calumniarme por demasiado tiempo, ¡y eso se termina AHORA!», escribió el presidente en su plataforma Truth Social. La demanda de 85 páginas no solo está dirigida al periódico, sino que también incluye a cuatro de sus periodistas y a una casa editorial, reseñó DW