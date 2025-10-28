(28 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió vigorosamente este martes las incursiones que las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico presuntamente cargadas con estupefacientes.

Hablando a bordo del portaaviones USS George Washington en una base naval japonesa, el líder republicano ironizó sobre los críticos que sugieren que estas naves solo estaban «pescando». «Los submarinos no pescan, ¿verdad?«, cuestionó Trump.

El mandatario reafirmó que el objetivo central de las acciones en el Caribe es combatir el narcotráfico, y aseveró que el ejército estadounidense está destruyendo embarcaciones diseñadas para el tráfico que, según sus palabras, transportan cantidades suficientes para «cobrarse la vida de 25.000 estadounidenses» por sobredosis.

«Finalmente estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes vista, y vamos a triunfar en esa contienda. Ya estamos obteniendo la victoria en el mar«, proclamó el presidente, quien también prometió frenar el ingreso de drogas «por tierra».

En las últimas semanas, Estados Unidos ha inutilizado alrededor de una decena de lanchas y sumergibles parciales en las costas cercanas a Venezuela y Colombia, acciones que han provocado el deceso de varias personas. Estas operaciones han elevado la crispación con ambos países y han suscitado reproches sobre la posible ejecución de ajusticiamientos extrajudiciales, reseñó El Nacional