(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones para un acuerdo en la Franja de Gaza están en una fase avanzada y un pacto es inminente.

El acuerdo buscaría la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo islamista y el cese de la ofensiva militar israelí.

«Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca», declaró el mandatario a la prensa antes de un evento en Nueva York. «Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra».

El Presidente enmarcó este posible logro diplomático como un hito de su administración, afirmando que sería el octavo conflicto bélico al que logra poner fin desde que asumió el poder en enero pasado. Este anuncio llega tras una serie de encuentros diplomáticos en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde el Presidente Trump se reunió con líderes de países árabes y musulmanes.

La agenda diplomática continuará la próxima semana. Se ha confirmado que el Presidente recibirá al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca el próximo lunes, en lo que será su quinto encuentro del año, reseñó EFE

La reunión se producirá poco después de la intervención de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, donde denunció que el reconocimiento de un Estado palestino equivaldría a una «recompensa» al antisemitismo, una declaración que generó el boicot de numerosas delegaciones.