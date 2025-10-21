(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- La ya tensa relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia escaló a un nuevo nivel este domingo, luego de que el presidente Donald Trump confirmara personalmente sus planes de anunciar nuevos aranceles para el país suramericano.

Desde el avión presidencial Air Force One, Trump validó las declaraciones previas del influyente senador republicano Lindsey Graham, quien había asegurado en la red social X que la Casa Blanca preparaba los gravámenes.

«Leí la declaración del senador Graham y es correcta», declaró Trump a la prensa. Graham había sido explícito en su mensaje, afirmando que el presidente «va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo», reseñó EFE

