(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este martes que las fuerzas armadas de su país han destruido tres navíos en el mar Caribe, presuntamente vinculados con el tráfico de drogas provenientes de Venezuela. Esta cifra corrige la información previa que señalaba solo dos ataques.

«Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos», declaró el mandatario desde la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita oficial.

En respuesta a las acusaciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, quien lo señaló de planear una invasión, Trump respondió: «Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos».

El jefe de la Casa Blanca añadió que uno de los recientes ataques resultó en la muerte de tres individuos a los que calificó de «terroristas» y confirmó que la embarcación transportaba cocaína y fentanilo. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el gobierno chavista, tras el despliegue de unidades militares estadounidenses en la región con el fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, reseñó El Nacional