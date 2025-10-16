(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo pico después de que el presidente Donald Trump confirmara este miércoles la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en la nación sudamericana y revelara que su gobierno está sopesando realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga.

Durante una conferencia de prensa, Trump justificó su decisión acusando al gobierno de Nicolás Maduro de liderar un «régimen narcoterrorista».

Horas más tarde, en una cena con donantes, el mandatario ironizó sobre la efectividad de las operaciones navales en el Caribe, afirmando que, tras los ataques, «ya nadie quiere ir a pescar».

La respuesta de Caracas fue inmediata. Nicolás Maduro hizo un llamado a rechazar lo que calificó como «golpes de Estado de la CIA» y una «guerra en el Caribe». Maduro negó las acusaciones de narcotráfico y afirmó que son un pretexto para justificar una intervención militar en su país.