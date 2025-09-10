(10 de septiembre del septiembre. El Venezolano).- El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia, después de que 19 drones rusos fueran derribados por las fuerzas de la OTAN.

En un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario se mostró frustrado por la agresión: «¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!», reseñó DW.

El gobierno polaco ha calificado el incidente como un «acto de agresión», mientras que Rusia niega tener la intención de atacar a su país vecino.

Trump ha estado meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a detener el conflicto en Ucrania.