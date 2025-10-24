(24 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la suspensión total e inmediata de todas las conversaciones comerciales con Canadá.

La drástica medida fue justificada por el mandatario al acusar a las autoridades canadienses de haber tergiversado la imagen del expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contraria a los aranceles.

En un mensaje divulgado en su red social Truth Social, Trump sentenció: «Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS«.

El meollo del conflicto radica en el anuncio de la Fundación Ronald Reagan, que señaló que el gobierno de la provincia de Ontario utilizó de forma «fraudulenta» un «audio y video selectivo» de un discurso de 1987, «tergiversando» la postura del exmandatario. Trump afirmó que el anuncio buscaba «interferir con la decisión de la Corte Suprema» estadounidense sobre sus amplios aranceles globales, reseñó DW.

Esta escalada de tensión acontece apenas dos semanas después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitara la Casa Blanca en un intento infructuoso por conseguir una distensión arancelaria. Aunque un gran porcentaje del comercio bilateral se mantiene libre de gravámenes, los aranceles globales impuestos por Trump, especialmente al acero y el aluminio, han afectado gravemente la economía canadiense.