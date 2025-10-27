(28 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Presidente Donald Trump declaró este lunes que «le fascinaría» un tercer mandato en la Casa Blanca, a pesar de que la Carta Magna lo prohíbe, aunque apoyó firmemente la posibilidad de que su Vicepresidente, JD Vance, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, integren una fórmula para las elecciones de 2028, calificándola de «imparable«.

«Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores cifras (en las encuestas) hasta la fecha. Es sensacional«, comentó Trump a los periodistas mientras viajaba hacia Japón.

El mandatario respaldó una posible candidatura de Vance como aspirante a la presidencia, acompañado de Rubio como vicepresidente. «Considero que si en algún momento conformasen una fórmula, serían invencibles«, expresó. Rubio, el encargado de la diplomacia estadounidense, presente junto al Presidente, sonrió ante la mención de Trump, aunque prefirió no comentar al respecto.

La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos establece que «ninguna persona podrá ser seleccionada para el cargo de presidente más de dos veces«. Pese a ello, Trump insistió en que su Administración posee «un gran conjunto de individuos» para las votaciones de 2028, a diferencia de los demócratas, reseñó Noticias Telemundo