(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Sin una confirmación oficial de las fuerzas del orden, el presidente Donald Trump aseguró este viernes que el presunto asesino del activista Charlie Kirk ha sido puesto bajo custodia. El anuncio lo hizo durante una entrevista televisiva, donde compartió que «alguien muy cercano» al sospechoso lo había delatado ante las autoridades.

El mandatario expresó su firme deseo de que el sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, enfrente la pena capital si es declarado culpable. «Espero que sea declarado culpable y que lo condenen a muerte», sentenció, calificando a Kirk como «una persona estupenda» que no merecía su trágico destino.

El presidente Trump, conocido por su cercanía a los medios, reconoció que su información era preliminar y que había sido informado del desarrollo solo «cinco minutos antes» de la entrevista. Esto deja en el aire la certeza de la noticia, mientras la investigación oficial del FBI y la policía local continúa en curso.

La muerte de Charlie Kirk, asesinado a tiros en la Universidad Utah Valley, había generado una intensa búsqueda, con una recompensa de hasta $100,000 por información que condujera a la captura del atacante. Hasta el momento, el FBI y otras agencias involucradas no han emitido ningún comunicado para corroborar la declaración del presidente, por lo que la noticia sigue pendiente de confirmación, reseñó Noticias Telemundo