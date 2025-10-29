(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Corea del Sur para encontrarse con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Corea del Sur constituye la etapa final de la primera gira por Asia de Trump desde que retornó al poder en enero pasado, tras haber visitado previamente Malasia y Japón. El aeronave presidencial tocó tierra a las 11:32 hora local (2:32 GMT) en Gyeongju, donde fue recibido por una escolta de honor.

Prioridad en Fentanilo y Perspectivas Comerciales

El jefe de Estado estadounidense expresó su expectativa de reducir los gravámenes a China, argumentando que podrían asistir a Washington «con el asunto del fentanilo», un día antes de su programada cita con su contraparte chino.

Trump reafirmó su confianza en alcanzar un pacto comercial con Xi Jinping, considerando que es preferible llegar a un entendimiento que «estar enfrentados«. Además, anticipó que el tema primordial en su conversación será el tráfico de fentanilo que, según su criterio, proviene de China y utiliza a Venezuela como escala antes de ingresar a suelo estadounidense.

Cuestión de Taiwán

El presidente Trump insinuó que quizás no abordará la situación de Taiwán en su encuentro con Xi Jinping, indicando que «no hay demasiado de qué conversar«. A pesar de su postura ambivalente sobre el destino de la isla y sus críticas a Taiwán por supuestamente «sustraer» la industria de semiconductores de EE. UU., subrayó que su gestión está logrando trasladar la manufactura de chips a Estados Unidos, reseñó EFE