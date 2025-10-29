(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su actual gira asiática porque no pudieron «acordar el momento», mientras que Pionyang realizó una prueba de misiles estratégicos poco antes de la llegada del dirigente estadounidense a la península coreana.

Después de semanas de expectativas ante una posible reunión, a la que Trump se había mostrado abierto, el líder republicano dio hoy un paso atrás y descartó ver a Kim durante este viaje. «Estoy deseando verlo, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas», dijo.

Trump hizo estas declaraciones durante un almuerzo con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad sureña de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del que Corea del Sur es anfitrión y que se celebra esta semana, así lo destaca EFE. Poco antes de su llegada a la península coreana, la agencia estatal norcoreana KCNA informaba de que Corea del Norte había realizado una prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra, disparados la víspera desde el mar Amarillo.

Anuncios

El vicepresidente de la Comisión Militar Central, Pak Jong-chon, aseguraba que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a «enemigos potenciales».