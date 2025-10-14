(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó hoy un operativo militar que resultó en la muerte de seis personas en un ataque a una lancha que transportaba drogas, cerca de la costa venezolana.

En un mensaje difundido públicamente, el mandatario explicó que la acción fue ordenada por el Secretario de Defensa bajo la autoridad del Comando Sur (USSOUTHCOM) en aguas internacionales.

Trump acompañó su comunicado con un video en blanco y negro del incidente, en el que se observa la destrucción de la embarcación por un misil. Según la inteligencia estadounidense, la nave estaba vinculada a una organización terrorista y formaba parte de una red de narcoterrorismo, lo que justificó la operación.

El presidente destacó que la embarcación, que navegaba por una ruta conocida de tráfico de drogas, fue neutralizada sin que se produjeran bajas entre las fuerzas de EE. UU.

Esta operación forma parte de la campaña militar de Washington en la región caribeña, que incluye el despliegue de buques de guerra y aviones F-35 con el fin de combatir el tráfico de estupefacientes. El gobierno de Trump ha mantenido una postura firme contra el narcotráfico y ha formulado cargos de narcoterrorismo contra el líder venezolano Nicolás Maduro.