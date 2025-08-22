(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center, en la capital estadounidense Washington, anunció el presidente Donald Trump.

«Es probablemente el evento más grande en el deporte», declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reseñó DW.

Trump ya había anticipado la noticia este viernes, cuando declaró Trump a la prensa en Washington que «la Copa Mundial tendrá su sede principal en el Kennedy Center».

El anuncio de Trump se produce mientras supervisa una renovación de 257 millones de dólares en el recinto, que según el mandatario será un elemento central de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio.

