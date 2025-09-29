(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 100 % a todas las películas producidas fuera del país, como medida para proteger y revitalizar la industria cinematográfica nacional. A través de su red Truth Social, el mandatario expresó que el “negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países”, comparando la situación con “quitarle un caramelo a un niño”.

Trump señaló que esta decisión busca frenar una problemática que, según él, ha afectado especialmente al estado de California, sede de Hollywood. En ese contexto, reiteró sus críticas al gobernador Gavin Newsom, a quien calificó como “débil e incompetente”.

La propuesta de aranceles no es nueva. En mayo, el presidente ya había adelantado su intención de aplicar gravámenes del 100 % a las producciones extranjeras y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar en su implementación. “¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!”, escribió entonces, advirtiendo que la industria nacional “está muriendo rápidamente”.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre cómo se aplicarán estos aranceles ni desde cuándo. Tampoco se ha aclarado si la medida afectará únicamente a los filmes estrenados en salas de cine o si incluirá también las producciones distribuidas a través de plataformas de streaming, destaca EFE.