(18 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la liberación de los rehenes que tiene Hamás, solo será posible cuando el grupo sea «confrontado y destruido».

«¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!», escribió Trump en su red social Truth Social, reseñó EFE.

El mandatario apuntó que fue él quien «negoció y logró la liberación de cientos de rehenes que fueron devueltos a Israel (¡y a Estados Unidos!)».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este fin de semana que aceptará un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza «sean liberados de una vez».

El líder israelí hizo pública su oferta en un comunicado en medio de informaciones de que una delegación del grupo islamista se encuentra en El Cairo para conversar con los mediadores egipcios de cara a un alto el fuego en Gaza.

Netanyahu pidió además que Hamás se desarme, que se desmilitarice la Franja y se instaure un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina.