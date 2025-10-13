(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo islamista Hamás mantendrá el control armado de la Franja de Gaza de forma temporal.

La declaración se produce tras la llegada de Trump a Tel Aviv para asistir a la liberación de los últimos rehenes vivos que aún tenía la organización.

«Les hemos dado la aprobación por un tiempo… Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas», dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario expresó su confianza en que el alto el fuego, que entró en vigor el viernes, se mantendrá, afirmando que «la gente está cansada».

La primera fase del Plan de Paz para Gaza incluye un alto al fuego, la retirada parcial de tropas israelíes y la liberación de los 20 rehenes vivos a cambio de casi 2,000 prisioneros palestinos. La segunda fase, según lo expuesto por Trump, contemplará la creación de un comité palestino para administrar la Franja bajo la supervisión de un nuevo «Consejo de la Paz», que él presidirá, reseñó EFE