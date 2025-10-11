(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, el cual contempla la liberación de rehenes, representa el octavo conflicto global que su administración ha resuelto. E

En una reunión de gabinete, el mandatario afirmó que la guerra en Ucrania será el próximo conflicto que se solucionará.

“Resolvimos siete guerras… y este es la número ocho”, declaró Trump, lamentando que el conflicto en Ucrania, donde se pierden “7,000 personas a la semana”, no se haya detenido aún. El presidente insistió en que, aunque la guerra entre Kiev y Moscú no afecte directamente a Estados Unidos, nadie desea que continúe.

Anuncios

Según Trump, sus promesas de paz se han materializado en acuerdos con conflictos como los de Camboya-Tailandia y Kosovo-Serbia, entre otros. Sin embargo, expertos señalan que en muchos de estos casos se lograron treguas frágiles y no tratados de paz formales. Las negociaciones para poner fin a las hostilidades en Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan en curso, reseñó EFE.