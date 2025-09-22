(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia a Venezuela, afirmando que el país sudamericano «pagará un precio incalculable» si no acepta de vuelta a sus ciudadanos, a quienes calificó de «monstruos» que han sido «forzados» a entrar a territorio estadounidense.

La declaración, publicada en la red social Truth Social, se produce en un contexto de crecientes tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Trump acusó al «liderazgo venezolano» de enviar a Estados Unidos a miles de personas, incluyendo «los peores asilos de dementes del mundo». Según él, estos individuos han causado graves daños e incluso la muerte. El mensaje concluye con un ultimátum en mayúsculas, instando a Caracas a repatriar a estas personas de inmediato para evitar consecuencias severas, reseñó El Pitazo

Anuncios

La amenaza de Trump se suma a otras acciones de su gobierno, como el hundimiento de cuatro embarcaciones en el Caribe, que, según las autoridades estadounidenses, estaban vinculadas al narcotráfico. La situación se agrava con la recuperación de 377 paquetes de cocaína en aguas dominicanas, tras un ataque de las fuerzas de EE. UU. a una lancha que se dirigía a la República Dominicana.