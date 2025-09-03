(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente estadounidense Donald Trump emitió una severa advertencia a Venezuela, declarando que el país «ha creado un tremendo problema» para Estados Unidos en relación con el tráfico de drogas y la inmigración ilegal.

Durante una sesión informativa en el Despacho Oval, el presidente Trump acusó al régimen venezolano de vaciar sus cárceles y enviar a algunos de los criminales más peligrosos al territorio estadounidense.

«Han causado un problema tremendo» afirmó, y agregó que su administración está «acabando con ellos» y «deshaciéndose de ellos rápidamente.»

El presidente también se refirió a un reciente ataque de las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe contra una embarcación que transportaba una «enorme cantidad de drogas» y supuestamente a miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua. «No vamos a tolerarlo más. Venezuela es uno de los peores actores en todo el grupo, y ya tenemos un grupo de actores bastante malos,» enfatizó, reseñó EFE