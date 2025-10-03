(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un plazo perentorio al grupo islamista Hamás: aceptar su propuesta de paz para Gaza antes de las 18:00 horas (22:00 GMT) del próximo domingo o, de lo contrario, «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto».

La advertencia fue publicada en la red social Truth Social. La iniciativa de paz, de 20 puntos, ya habría sido aceptada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contempla el fin inmediato de la guerra, la liberación de todos los rehenes y la creación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, reseñó EFE

Trump afirmó que el acuerdo es una «ÚLTIMA OPORTUNIDAD» y que sus milicianos están «rodeados y atrapados militarmente». Además, el plan ofrece «PERDONAR LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMÁS» a cambio de su rendición.

Anuncios

El mandatario exigió al grupo que acepte la propuesta, que según él traerá paz a la región, y que proceda a la «LIBERACIÓN DE TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA».