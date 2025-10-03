(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- La FIFA y Adidas dieron a conocer oficialmente a Trionda, el balón de alta tecnología que se utilizará en la Copa del Mundo de 2026.

La pelota no solo rinde tributo a los tres países anfitriones (EE.UU., México y Canadá), sino que también integra tecnología de vanguardia para asistir al arbitraje.

El diseño del esférico incorpora iconografía de cada nación, como estrellas, el águila y hojas de arce, unidas por un patrón triangular que simboliza la unión norteamericana.

La innovación más destacada de Trionda es un sensor de movimiento interno de 500 Hz, capaz de enviar datos precisos en tiempo real al sistema VAR. Esta herramienta será crucial para ayudar a los árbitros a tomar decisiones más certeras en jugadas ajustadas, como los fueras de juego.

«Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el evento de presentación, destacando la fusión de diseño, pasión y tecnología, reseñó DW.