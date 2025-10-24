(24 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago confirmó la próxima visita del buque destructor de Estados Unidos USS Gravely (DDG-107), que atracará en Puerto España del 26 al 30 de octubre. Durante el mismo período, la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina estadounidense llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF).

El anuncio se produce en un momento de alta tensión regional debido al sostenido despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. El Ministerio trinitense subrayó que la presencia de fuerzas militares estadounidenses «pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe«.

Puerto España ha respaldado abiertamente el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump, quien acusa al líder venezolano Nicolás Maduro de encabezar redes de narcotráfico. Por su parte, el gobierno de Caracas ha cuestionado el apoyo de Trinidad y Tobago a lo que considera «ejecuciones extrajudiciales» de presuntos narcotraficantes en nueve ataques navales desde septiembre, que han dejado 37 víctimas.

Anuncios

El régimen de Maduro sostiene que el despliegue de Washington es un asedio que enmascara un plan para lograr un cambio de régimen y apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela.