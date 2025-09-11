(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, ha declarado que su gobierno no destinará recursos para la búsqueda de los cuerpos de los 11 individuos que supuestamente fallecieron en una embarcación atacada por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el Caribe.

En declaraciones a la prensa, Persad Bissessar fue enfática: «No malgastaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los activos de nuestra guardia costera se utilizarán para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos». La primera ministra añadió que la embarcación no era de uso civil y que las drogas que transportaba «causan más muerte y desesperación que las armas convencionales». No obstante, afirmó que si los cuerpos llegan a las costas de Trinidad, serán recuperados, reseñó El Pitazo

Esta postura surge en respuesta a la solicitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien instó a la nación caribeña a buscar los restos de los presuntos civiles.

La administración de Donald Trump asegura que los fallecidos eran miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaban estupefacientes. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro niega el ataque.