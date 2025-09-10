(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció que 200 venezolanos detenidos en cárceles del país serán deportados.

La medida responde a una política migratoria que, según la mandataria, no tolerará a aquellos que ingresen de forma irregular y sin medios para sostenerse económicamente.

En un mensaje a los medios, Persad-Bissessar indicó que la policía ha reforzado la vigilancia de inmigrantes indocumentados involucrados en el tráfico de drogas y de personas. La abogada Nafeesa Mohammed, que defiende a migrantes venezolanos, expresó su preocupación por la medida y pidió al gobierno que las deportaciones se realicen respetando las leyes y los tratados internacionales.

Mohammed recordó que en deportaciones anteriores se han generado críticas por la falta de un debido proceso legal y advirtió sobre el impacto en la imagen internacional del país, reseñó El Nacional