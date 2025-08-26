(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- Un tribunal de la ciudad de El Alto ha anulado el proceso ordinario contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por las muertes de civiles ocurridas durante la crisis de 2019 en la zona de Senkata. La decisión judicial ha solicitado que el caso sea trasladado a un juicio de responsabilidades, lo que significa que su futuro será decidido en el Poder Legislativo.

La medida responde a un recurso presentado por la defensa de Áñez, que argumentaba que los hechos sucedieron mientras ella ejercía como presidenta interina y, por lo tanto, debía ser juzgada bajo un proceso especial reservado para altos funcionarios. Áñez, que se encuentra en prisión desde 2021, reclamaba que se le reconociera su rol.

«Este tribunal de manera conjunta declara fundado el recurso de excepción de incompetencia», declaró el presidente del tribunal, David Kasa, validando la petición de la defensa y retirando el caso de la justicia ordinaria, reseñó El Nacional

